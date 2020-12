Digitalisierung an Schulen: Zoff um teure Tische für Lehrer

Kommunalpolitik 6,6 Millionen Euro sollen in Technik investiert werden. Ein Teil davon könne besser investiert werden, findet Ralf Meiser von den Grünen.

Aalen

Ein Streit ist am Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Finanzen entbrannt. Dass es schnell vorangehen soll mit der Digitalisierung an den Aalener Schulen, darüber waren sich alle einig. Daher hatte der Ältestenrat sich dafür ausgesprochen, die Gemeinderatssitzung coronabedingt abzusagen, aber die Sitzung des Ausschusses wegen dieses wichtigen Tagesordnungspunktes durchzuziehen. Auch darüber, 6,6 Millionen Euro für die Digitalisierung auszugeben, herrschte Einigkeit. Aber darüber, ob die Lehrer nun einen teuren Tisch mit integrierter Technik brauchen, schieden sich die Geister.

1,9 Millionen Euro für