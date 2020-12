„Zum Engel“ ist Vergangenheit

Stadtgeschichte In der Traditions-Wirtschaft am Westlichen Stadtgraben hat ein türkisches Reform-Restaurant eröffnet.

Aalen

Der legendäre „Engel“ am Westlichen Stadtgraben gehört der Vergangenheit an. Im Jahr 2004 hatten die Mayers das 50-jährige Bestehen „ihres Engels“ gefeiert, 2016 vermieteten sie die Wirtschaft mit Metzgerei an den Heidenheimer Berufskollegen Andreas Heußler, der den „Engel“ unter eigenem Namen nur bis April diesen Jahres auch als Gaststätte gemietet hatte. Jetzt eröffnete nach gründlichem Umbau ein türkisches Reform-Restaurant. So steht es auf der Fassade des Hauses.

„Wenn oiner lang von Oala weg gewä isch ond seine alte Spezel wieder hot treffa wölla“