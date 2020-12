Erste Einblicke in das neue Kreisimpfzentrum

Pandemie Die Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen ist fast bereit für die zukünftigen Corona-Impfstoffe. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Konzept.

Aalen

Acht Impfstraßen, keine Kreuzungsbereiche, 800 Impfungen am Tag – so soll das künftige Kreisimpfzentrum in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle idealerweise spätestens ab 15. Januar funktionieren. Sofern es zum Start genügend Impfstoff gibt. Der Landkreis hat seine Hausaufgaben gemacht, um dafür bereit zu sein. Davon ist Landrat Dr. Joachim Bläse überzeugt, der zusammen mit Aalens Oberbürgermeister und Hausherr Thilo Rentschler, Vertretern von Polizei, Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Malteser Hilfsdienst, die Abläufe und Ausstattung vor Ort vorstellte.

Ordnungsdezernent Thomas Wagenblast