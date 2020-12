Corona-Lockdown: Aalener Einzelhändler liefern frei Hause

Einkaufen Per Telefon beraten lassen und Weihnachtsgeschenke kaufen, das macht der ACA-Lieferservice möglich. So funktioniert das Bestellen.

Aalen

Bei vielen Geschäften der Aalener Innenstadt hängt seit Mittwoch, 16. Dezember, das Geschlossen-Schild vor der Tür. In den Mitgliedsbetrieben von Aalen City aktiv herrscht dennoch reges Treiben. Mit einem Lieferservice wollen Händler dem Lockdown entgegenwirken. Wie das funktioniert, weiß City-Manager Reinhard Skusa: „Per Telefon können sich Kunden von den Mitarbeitern der Geschäfte beraten lassen und die Produkte bestellen.“ Ausgeliefert werde die Ware am selben Tag in einem Umkreis von 20 Kilometern. Ganz kostenlos. Die Rückgabefrist für unbenutzte Artikel sei zudem auf Ende Februar verlängert worden.

