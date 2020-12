Investitionen für Neresheims Zukunft

Neresheim

Unter dem Strich steht beim jüngst eingebrachten Neresheimer Haushalt 2021 ein dickes Minus vor den 2 Millionen Euro. Doch dem entgegenstehen einige für die Zukunft der Härtsfeldmetropole wichtige Investitionen. „Es sind Bereiche, die unsere Bevölkerung jeden Tag betreffen und eine Stadt lebenswert machen“, sagt Bürgermeister Thomas Häfele. Darum seien auch in diesen Zeiten finanzielle Kraftanstrengungen so wichtig. „Wir wollen in Neresheim trotz schwieriger finanzieller Lage vorankommen“, betont der Schultes und hebt im Einzelnen folgendes hervor:

Wohnen Im Zuge der seit 2018 laufenden Bauplatzoffensive