Wassertretanlage ist ein Dauerbrenner

Kommunales Die Oberkochener Kneipp-Anlage ist in die Jahre gekommen. Wer ist zuständig und wer zahlt? So haben die Gemeinderäte diskutiert.

Oberkochen

Im Namen der CDU-Fraktion stellte Reinhold Vogel den Antrag auf Erneuerung der Wassertretanlage im Langert. Er bat zudem um Gestaltungsvorschläge sowie eine Kostenermittlung. Eventuell könne auch ein Gesamtkonzept entwickelt werden, nachdem in unmittelbarer Nähe eine Pumptrack mit Dirt-Anlage entstehe. Beide Anlagen, so Vogel, könnten zum Beispiel mit einem Skulpturenpfad verbunden werden. Klar sei, dass die Wassertretanlage in einem verkommenen Zustand sei.

Bürgermeister Traub sprach von einem „Damokles-Schwert“. Es könne nicht sein, dass Private etwas machen, dann verkommen ließen, um dann zu sagen, die Stadt solle