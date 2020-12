Sterneküche zum Nachkochen

Königsbronn-Zang. Bemerkenswerte Zeiten sind das, in denen ein Sternekoch Dosen mit Sauerbraten zum Mitnehmen füllt. Unsere Zeitung erwischt Andreas Widmann an seinem „Büro-Tag“ am Schreibtisch. Der 33-Jährige ist Koch und Inhaber des „Widmanns Alb.leben“ in Zang, dessen Restaurant „Ursprung“ mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Mit ihm gesprochen hat Redakteur David Wagner.

Herr Widmann, während des ersten Lockdowns im Frühjahr haben wir uns schon einmal unterhalten. Hätten Sie mit einer erneuten Schließung der Gastronomie gerechnet?

Andreas Widmann: Wir haben es befürchtet. Aber genau