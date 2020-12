Corona drückt Hüttlingens Budget

Haushaltsplanberatung Die Räte Kochtalgemeinde diskutieren den Etat 2021. Wo Geld fehlt, was gemacht werden muss und was die Fraktionen sagen.

Hüttlingen

In seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel diskutierte der Gemeinderat den Haushaltsplan 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bis in das Jahr 2024. Verwaltung und Fraktionen sehen aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen ein vorsichtiges Handeln als notwendig an.

Bürgermeister Günter Ensle erläuterte in seiner einführenden Stellungnahme die Eckdaten des Plans für 2021. Der Gesamtergebnishaushalt steigt um rund 470 000 Euro auf etwa 16,4 Millionen Euro, die geplanten Investitionen verdoppeln sich auf etwa 10,385 Millionen Euro. Die erwarteten Wenigereinnahmen der Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie werden