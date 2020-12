Corona-Tests auf dem Greut-Platz

Corona Drive-In-Aktion ohne Anmeldung: DRK Kreisverband Aalen bietet Schnelltests am DRK-Rettungszentrum an.

Aalen. Das Deutsche Rote Kreuz bietet in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium zur Weihnachtszeit einen kostenlosen Antigen-Schnelltest zu Covid-19 an. Er dient zum schnellen und qualitativen Nachweis des Coronavirus.

Diesen Samstag, 19. Dezember, bietet der DRK-Kreisverband Aalen am DRK-Rettungszentrum kostenlose Corona-Schnelltests an und zwar in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Der Test wird von ehrenamtlichen Mitgliedern des DRK-Kreisverband Aalen durchgeführt. Die Durchführung erfolgt mittels einer sogenannten „Drive-In“-Teststelle. Interessenten müssen mit dem eigenen Auto anreisen – maximal