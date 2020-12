Wie Bopfingen Heiligabend feiert

Bopfingen. Lockdown, keine Versammlung und deshalb nur beschränkter Zugang zu einem Gottesdienst an Heiligabend. An Weihnachten sind aber die Kirchen traditionell gefüllt. Dieses Jahr macht Corona, wie bei vielem einen Strich durch die Rechnung. Doch Bopfinger wären nicht Bopfinger, wenn sie nicht auch in diesem Fall eine Lösung hätten.

Deshalb finden an Heiligabend in Bopfingen zwei ökumenische Gottesdienste statt. Nicht in den Kirchen, sondern in der ganzen Stadt. Vom Turm aus durch Lautsprecher verstärkt, sodass alles in der gesamten Stadt zu hören ist. So soll jeder die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Egal ob vom Balkon, am