Gemeinschaft und Solidarität für 2021

Lauchheim

Gemeinsam funktioniert alles“ – Worte, die Bürgermeisterin Andrea Schnele gerne benutzt und wirklich ehrlich klingen. So wie jetzt in der Sitzung des Gemeinderats Lauchheim, wo sie auf ein außergewöhnliches und besonders bewegtes Jahr zurückblickt. „2020 war geprägt von Veränderungen und Herausforderungen. Aber auch ein Jahr, in dem wir für Lauchheim viel erreicht haben“, sagt sie mit einem Dank an die Stadträte für den Zusammenhalt und die Diskussionen, die gerade in einer Demokratie so wichtig wären.

„Wir alle sind Lauchheim.“ Mit diesem gut gewählten Satz begann die Bürgermeisterin