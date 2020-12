Ein Weihnachtsgeschenk für den Ipf

Geschichte Bund und Land fördern den Ausbau des Kelten-Freilichtmuseums am Ipf mit rund 1,7 Millionen Euro. Das Leben der Kelten wird mit Virtual Reality, also einer computergenerierten Wirklichkeit, erlebbar gemacht.

Bopfingen. Der frühkeltische Fürstensitz am Ipf in der Gemeinde Bopfingen soll zu einem zentralen Ort der Kulturvermittlung entwickelt werden. Das umfassende Projekt wird nun von Bund und Land mit rund 1,7 Millionen Euro gefördert, wie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg in einem Schreiben bekannt gibt. Mit der Förderung wird das Freilichtmuseum am Ipf ausgebaut, ein Besucherzentrum erstellt, die dazugehörige Ausstellung im städtischen Museum im Seelhaus sowie die digitale Vermittlung der musealen Arbeit neu konzipiert.

„Die Keltenstätte am Ipf ist bereits seit