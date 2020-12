Kein Sendemast neben Kindergarten

Lauchheim. Ein Antennenträger in unmittelbarer Nachbarschaft zum katholischen Kindergarten in Lauchheim ist vom Tisch. „Die Deutsche Telekom schließt den Bauhof als möglichen Standort aus“, informierte Bürgermeisterin Andrea Schnele in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Lauchheim. „Auch private Anfragen wurden abgelehnt“, so Schnele weiter.

Damit wären die Bedenken zerstreut, ein innerstädtischer Sendemast könne sich ungünstig auf die Bevölkerung oder gar die Kindergartenkinder auswirken.

Rückblick: Weil die Deutsche Telekom ihr Mobilfunknetz in Lauchheim ausbauen möchte, wurde für einen möglichen Antennenträger