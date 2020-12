Bebauungsplan: Gemeinde und Landratsamt uneins

Hüttlingen. Beim Bau seines neuen Eigenheims im Hüttlinger Wohngebiet Hochfeld hatte ein Bauherr die Außenanlagen anders als in seinen genehmigten Bauplänen angelegt. Das sorgt für Diskussionsstoff.

Der Gemeinderat hatte den nachträglich abgeänderten und neu eingereichten Bauplänen seine Zustimmung in seiner Sitzung am 12. November verweigert und den Rückbau der Stützmauer und des angelegten Pools verlangt. Das Landratsamt stimmte dem wiederum nicht zu, verlangt aber Änderungen, die jetzt in Gesprächen zwischen Gemeinde, Bauherr und dem Landratsamt abgeklärt werden sollen. Dabei hatte das Landratsamt ursprünglich mitgeteilt, sich