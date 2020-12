Nachhaltiges Bauen mit neuen Ideen

Neue Lösungen für klimafreundliches Bauen: Das hat sich das seit 20 Jahren bestehende Architekturbüro „Liebel / Architekten“ (L/A) in Aalen auf die Fahnen geschrieben. 47 nationale und internationale Auszeichnungen geben Architekt Bernd Liebel und seinem 20-köpfigen Team Recht. Das Büro plant, erarbeitet und realisiert Projekte unter anderem im Wohnungs- und Gewerbebau ebenso wie im Bildungs-, Verwaltungs- oder Pflege- und Sozialbereich.

Gegründet hat es Bernd Liebel im Jahr 2000 als Ein-Mann-Büro Büro in einem Wohnungsflur in Aalen. Zuvor hatte er Erfahrungen in namhaften Büros in Stuttgart und San Francisco gesammelt. Seinen