Zu wenig Nägel, zu viele Tote

Schwäbisch Gmünd

Dieses Kunstwerk hat mit der Realität nicht Schritt halten können.

12 500 Nägel haben Marios Pergialis und Anthony di Paola in Holzblöcke geschlagen, das ist gut einen Monat her. Es war Volkstrauertag, und jeder Nagel stand für einen Menschen, der in Deutschland an oder mit Corona gestorben war. An diesem Montag haben die beiden Künstler ihre Installation abgebaut – die Zahl der Covid 19-Toten hat sich in der Zwischenzeit mehr als verdoppelt.

Es sollte eine Kunst-Installation sein, die stetig aktualisiert wird. „Wir hatten es vor, aber was dann passiert ist, hatten wir nicht erwartet, das hat uns