Ein stiller Jahresauftakt

Lauchheim

Es ist still geworden um den Musikverein Stadtkapelle Lauchheim. Kein Ton dringt aus den Proberäumen des Vereinsheims. An der Tür klebt ein Zettel, dass geschlossen sei. Dabei würden die Musikerinnen und Musiker gerade jetzt so richtig zur Hochform auflaufen. Unzählige Registerproben lägen hinter und das traditionelle Neujahrskonzert vor ihnen. Das wäre am 1. Januar 2021 zu etwas ganz Besonderem geworden. Denn anstatt in der Turn- und Festhalle hätte es erstmalig auf Schloss Kapfenburg stattgefunden.

„Der Virus hat es tatsächlich geschafft“, bedauert Vorsitzender Andreas Stumpp. Weil die Alamannenhalle abgerissen