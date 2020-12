Eine Herberge für die Krippe

Weihnachten Die begehbare Weihnachtskrippe konnte aufgrund der Pandemie nicht in der Grundschule ausgestellt werden. Nun kann die Krippe in der Kirche St. Peter und Paul besichtigt werden.

Unterschneidheim

In der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Unterschneidheim kann derzeit eine Weihnachtskrippe der vierten Klasse der ortsansässigen Franz-Bühler-Grundschule besichtigt werden. „Bedauerlicherweise konnte in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit der Gottesdienst mit dem traditionellen Weihnachtsmusical der Grundschule nicht stattfinden. So nutzten die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Klassenlehrerin Frau Holzinger die Zeit, würdige Krippenspielvertreter in Kindergröße und zahlreiche Tiere anzufertigen“, teilt Pfarrer Francesco Antonelli mit.

Hirten, Könige und Engel

Hoch motiviert und fleißig haben die Kinder,