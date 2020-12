Neuer Name: Kinder- und Gemeindehaus

Neresheim-Dorfmerkingen

Kinder- und Gemeindehaus“ heißt künftig das Gemeinbedarfsgebäude in Dorfmerkingen. Durch einen Anbau an das bisherige Grundschulgebäude sind nun die Grundschule, der Kindergarten, die Ortschaftsverwaltung und Vereine in diesem multifunktional nutzbaren Gebäude untergebracht. In der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres 2020 stand die Namensgebung zur Debatte.

Wer alles das Haus nutzen darf

Im Musik- und Bürgersaal wurde zuerst über die Nutzung des Sitzungsraumes der Ortschaftsverwaltung durch Dritte diskutiert. Der Ortschaftsrat legte die Nutzung des Sitzungsraumes fest und fasste einstimmig den Beschluss.