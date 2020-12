Überschreitung von Richtlinien nehmen zu

Hüttlingen. Wieder einmal musste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einem Bauvorhaben beschäftigen, das gegen die Richtlinien des gültigen Bebauungsplans erstellt wurde. In diesem Fall ging es um eine Gartenrätehütte, die zum Teil aus dem erlaubten Baufenster ragt. Laut Ansicht der Verwaltung könnte dem Bau aufgrund der geringen Überschreitung zugestimmt werden. Markus Raab (Bürgerliste) monierte, dass es immer mehr solcher Fälle gebe, in denen Bauherren Richtlinien missachten, wenn auch hier nur geringfügig. Das Gremium stimmte bei zwei Gegenstimmen dem nachträglichen Einvernehmen zu.

