1941: „Kohlenvakanz“ und „Gefrierfleischorden“

Aalen. Mit gemischten Gefühlen zogen die Mädchen und Buben aller Schulen vor einer Woche in die Weihnachtsferien – Pandemiebedingt vorzeitig. Reaktionen: Hurra bei den einen. Bedauern bei anderen. Da werden bei den Älteren unter uns Erinnerungen wach. An den eisigen schneereichen Kriegswinter 1941. Mit einer Kältewelle wie selten zuvor. In der Schulen konnte längst nicht mehr geheizt werden. In den Klassenzimmern schlotterten alle vor Kälte. In dürftigen Klamotten, die nur einigermaßen wärmten. Kaum einer hatte einen Wintermantel. Deshalb musste die wollene Kluft der Winterdienstuniform des HJ-Jungvolks und die sogenannte Überfallhose