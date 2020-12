TV Wetzgau hofft auf den Titel

Kunstturnen, Bundesliga Nach dem abgesagten Finale wird an diesem Mittwoch entschieden, wie es weitergeht

Bekommt der TV Wetzgau doch noch den deutschen Meistertitel zugesprochen? An diesem Mittwoch entscheidet die Abteilung Bundesliga-Herren gemeinsam mit den Vereinen, wie das wegen Corona geplatzte Finale der Bundesliga gewertet werden wird. Und während alle auf die Entscheidung warten, hat der TVW vorab schon tolle Nachrichten: Ein ganzes Heer an Athleten wurde in die Kader des DTB und des STB berufen, zudem für Olympia bzw. den Perspektivkader (für Olympia 2024) nominiert.