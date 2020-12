„Nur kurz was holen“: Das ärgert Ärzte

Aalen-Unterkochen Vielen Menschen sei nicht klar, welche Corona-Quarantäne-Regeln jeweils gelten. Dies beklagen Ärzte. Wie die Mitarbeiterin einer Unterkochener Arztpraxis berichtet, kämen immer wieder Kontaktpersonen ersten Grades „in die Arztpraxis spaziert“, wollten „nur eben kurz“ etwas abholen. Obwohl eigentlich klar sein müsste, dass diese Personen in Quarantäne sein müssten. „Oft heißt es auch, man müsse nur kurz zur Apotheke oder schnell was einkaufen“, berichtet die Mitarbeiterin weiter. Doch auch das geht nicht. „Wer in seinem nahen Umfeld einen positiven Fall hat, der soll zu Hause