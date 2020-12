Das mit Abstand beste Krippenspiel an Heiligabend

Aalen-Unterkochen

Singen ist verboten, zu viel menschliche Nähe gefährlich – Weihnachten in Pandemie-Zeiten stellt die Kirchen vor eine große Herausforderung. Gerade am Heiligabend sind die Gottesdienste landauf, landab besonders gut gefüllt. Etwa 400 Besucher waren es in den vergangenen Jahren beim Krippenspiel in der evangelischen Kirche in Unterkochen, erzählt Manfred Metzger. Das sei derzeit nicht möglich. Aber: „Weihnachten darf nicht ausfallen“, sagt der Pfarrer, „wir werden in der Krise gebraucht.“

Deshalb hat er unter dem Titel „Das mit Abstand beste Krippenspiel“ ein eigenes Stück geschrieben,