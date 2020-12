Geistliches Wort

Aalen. Ein „amputiertes“ Weihnachtsfest? So könnte man – etwas überspitzt – fragen, wenn man nur an das denkt, was in der diesjährigen Adventszeit nicht möglich war und auch an diesem Weihnachtsfest nicht möglich sein wird. Viele Einschränkungen bringt die weltweit aktive Corona-Pandemie für das „Fest der Liebe“ mit sich: keine Weihnachtsmärkte, keine großen festlichen Gottesdienste, keine unbeschwerten Treffen mit Freunden und Bekannten und keine großen Familienfeiern, und, und, und … Und trotzdem feiern wir Weihnachten! Umso mehr stellt sich die Frage: Was bedeutet eigentlich Weihnachten im