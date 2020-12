Jannika Anderl sendet Grüße aus den USA nach Hüttlingen

Weihnachtsgrüße Als Au-Pair-Mädchen arbeitet die junge Frau ein Jahr lang in einer kleinen Stadt in Maryland. Mit der Gastfamilie hat sie schon Schnitzel gekocht.

Hüttlingen/USA

Jannika Anderl aus Hüttlingen arbeitet seit September in einer kleinen Stadt in Maryland in den USA als Au Pair. „Unter der Woche betreue ich die Kinder meiner Gastfamilie, einen siebenjährigen Jungen und ein vierjähriges Mädchen“, schreibt sie in ihren Weihnachtsgrüßen. Und weiter: „Ich hatte das große Glück, in die USA einreisen zu dürfen aufgrund der Arbeitssituation meiner Gasteltern. Meine Gastmutter ist Ärztin und mein Gastvater arbeitet als Professor an der John-Hopkins-Universität.“

Nach dem Au-Pair-Jahr hat Jannika Anderl noch einen Reisemonat zur Verfügung. Sie hofft, dass sie ihn