Pfarrer Sedlmeier und Weihnachten

Glaube Was der Aalener Seelsorger über „sein“ Weihnachtsfest erzählt und wie er es theologisch einordnet.

Aalen. Weihnachten ist für viele das Fest der Feste. Gottesdienste und Familienfeiern gehören traditionell dazu. Der Aalener Pfarrer Wolfgang Sedlmeier erzählt von seinem persönlichen Weihnachten – und ordnet es theologisch ein.

„Weihnachten ist für mich ein sehr schönes Fest. Ich feiere gerne die Gottesdienste mit ihrer Liturgie“, sagt der Seelsorger. Aber wirklich ruhige Momente seien ihm nicht möglich bei all den vielen kirchlichen Feiern während dieser Tage.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gebe es in seiner Familie traditionell ein großes Fest, bei dem auch er immer dabei sei. „Das Christentum denkt immer in