Weiße Weihnacht? Ganz selten!

Wetter Kälte und Schnee zum Fest wünschen sich viele Menschen. Wie die Wetter-Wirklichkeit in den vergangenen zehn Jahren auf der Ostalb aussah.

Aalen

Eine winterliche Landschaft, Sonnenschein und frostige Temperaturen. Das ist die Wunschvorstellung vieler Menschen bezüglich des Wetters an den Weihnachtsfeiertagen.

Doch die Realität sieht seit längerer Zeit auf der Ostalb ganz anders aus. Seit 2010 gab es nur an sage und schreibe vier von 30 Weihnachtstagen eine geschlossene Schneedecke. Ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre:

Jahr 2010: Vor genau zehn Jahren gab es auf der gesamten Ostalb das letzte Mal weiße Weihnachten. Pünktlich zur Mittagszeit an Heiligabend begann es zu schneien. Am Abend lagen dann überall zwischen zehn und 15 Zentimeter. Am ersten Feiertag schneite