Krippenbauer aus Leidenschaft

Stimpfach-Krettenbach

Ein ganz leichter, würziger Holzgeruch liegt in der Luft – und überall befinden sich Maschinen, Werkzeug oder Material. Wer Helmut Stegmaiers Werkstatt in Krettenbach betritt, erkennt sogleich: Hier schafft einer. So richtig. Mit Liebe zum Handwerk, Sorgfalt, Geduld und, vor allem: ganz viel Leidenschaft. Seit einigen Jahren schon hat sich der 80-Jährige dem Krippenbau verschrieben – mit sehenswerten Ergebnissen.

Schon länger war Stegmaier fasziniert von dieser besonderen Handwerkskunst und besuchte daher auch gerne Kirchen und Kapellen, um seine Kenntnisse darüber zu erweitern. Ein großes Vorbild für