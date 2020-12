Wie Triumph ins ZDF kam

Heubach/Köln

Meine Frau hat gesagt, ich soll gucken, dass die Sachen wegkommen“, erzählt Ferdinand Moors in seinem niederrheinischen Dialekt dem ZDF. Denn, sein Keller in Brüggen – eine Gemeinde im Westen Nordrhein-Westfalens – sei voll mit alten Sammlerstücken. Mit einem davon bewarb er sich bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“: Einer Büste des in Heubach gegründeten Unterwäsche-Herstellers Triumph. Gefunden hatte Moors sie an einem Abbruchhaus, „da lag die oben auf dem Schutt“. Die letzten 27 Jahre sei die Büste nun in seinem Keller gestanden, erzählter