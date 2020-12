Corona-Schnelltests vor dem Fest

Pandemie Damit Angehörige zu Weihnachten Opa und Oma besuchen können, bieten DRK und Johanniter kostenlose Schnelltests in Aalen, Essingen, Bopfingen und Neresheim an.

Aalen

Weihnachten gemeinsam mit den Großeltern verbringen? Das sorgt bei vielen Menschen für gemischte Gefühle. Sie haben Angst, dass sie ihre Verwandten mit dem Corona-Virus infizieren könnten. Aus diesem Grund haben das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter vor dem Fest kostenlose Teststationen eingerichtet.

Es ist Mittwochmittag, 13 Uhr. Bereitschaftsleiter Simon Burow steht vor dem Eingang der Johanniter-Dienststelle in der Stuttgarter Straße und dirigiert 22 ehrenamtliche Helfer. Damit Familien Oma und Opa treffen können, bieten die Johannitern in Aalen erstmals kostenlose Tests. Die Aktion kommt an: Bereits am Montag seien die Drähte