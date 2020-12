Weihnachtsengel und Krippenlicht

Heiligabend Ein Stationenweg im Freien anstatt dem traditionellen Krippenspiel in der Kirche: diese Idee der Kirchengemeinde Schönenberg bringt eine gute Lösung in schwieriger Zeit.

Ellwangen

Der Besuch auf dem Schönenberg gehört für viele Familien einfach dazu an Heiligabend. Dort steht auf der Empore eine der schönsten und größten Krippen weit und breit, dort wird von der Kirchengemeinde am Nachmittag traditionell das Krippenspiel aufgeführt. Doch wie sollte man in diesem Jahr, in dem alles von der Pandemie überschattet wird, damit umgehen?

Die Kirchengemeinde Schönenberg hatte frühzeitig beschlossen, das Krippenspiel im Kircheninneren durch einen Stationenweg im Freien zu ersetzen. Und diese Idee rettet vielen Familien ihr Weihnachtsfest. Als am Heiligabend gegen 15 Uhr