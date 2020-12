Eine Krippe zum Staunen

Religion Die Weihnachtskrippe in der Schönenberg-Wallfahrtskirche lädt zum Verweilen und intensiver Betrachtung ein.

Ellwangen

Die stattliche Krippe in der Schönenbergkirche ist ein Kleinod und gerade jetzt in der Weihnachtszeit lohnt sich ein Besuch. Zu sehen ist die Krippe, die auf der Empore hinter dem Hochaltar aufgebaut ist, im Übrigen das ganze Jahr über. Die imposante Krippe ist auf einer Länge von neun Metern ausgebreitet.

Es sind verschiedene Szenen aufgebaut, in dessen Mittelpunkt die Geburt Jesu steht. Bemerkenswert sind vielen Details und die liebevolle Gestaltung. Für die Krippe wurden Figuren in Oberammergau angefertigt. Im Jahre 1911 wollte man an alte Traditionen anknüpfen und die Weihnachtsgeschichte auf besonders schöne Weise darstellen.