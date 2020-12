Wortgottesdienste am Marktplatz sind gut besucht

Kirche Trotz Regen kommen hunderte Gläubige und beten am Nachmittag in Etappen.

Ellwangen. Mit großem Aufwand haben die Kirchengemeinden dafür gesorgt, dass an den Feiertagen trotz Pandemie Religion in Gemeinschaft stattfinden kann und die Ansteckungsgefahr so weit als möglich reduziert ist. Auf dem Marktplatz war dazu eigens eine überdachte Bühne aufgebaut worden.

An Heiligabend waren ab 15 Uhr stündlich Wortgottesdienste mit 30 bis 40 Minuten länge, zu denen zwischen 80 und 100 Personen kamen. Die Menschen standen auf dem Platz locker verteilt, trugen Schutzmasken und Regenschirme.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt hatte der evangelische Stadtpfarrer Martin Schuster um 16 Uhr Kinder bei sich auf