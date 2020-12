Bopfingen feiert Weihnachten auf dem Kirchturm

Bopfingen. Ein ganz neues Gefühl der heiligen Nacht breitete sich in diesem Jahr über Bopfingen aus. Überall in der Stadt sammelten sich die Menschen in kleinen, familiären Gruppen und feierten die beiden Gottesdienste. Erst gab es einen Kindergottesdienst um 15 Uhr mit Pastoralreferent David Konopka und Pfarrerin Carolin Braun. Beide hatten sich auf den Turm der Stadtkirche gestellt, um von dort aus für alle Kinder nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar zu sein. Mit großen Plakaten vom Turm herab unterstrichen sie ihre Geschichte des Mannes, der sich Feuer leihen möchte. Die Lieder, welcher die Shalom-Gruppe