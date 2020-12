Christina Kurz in den Ruhestand verabschiedet

Gemeindeverwaltung Fast 19 Jahre lang war sie die Ansprechpartnerin in Untergröningen.

Abtsgmünd. Christina Kurz wurde am 17. Dezember offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Fast 19 Jahre lang war sie die Ansprechpartnerin der Ortschaftsverwaltung in Untergröningen.

Bei ihrer Verabschiedung im coronabedingt kleinen Rahmen im Untergröninger Rathaus lobte Bürgermeister Armin Kiemel ihr Engagement für den größten Abtsgmünder Teilort. Trotz der räumlichen Distanz habe es immer kurze Wege zwischen den beiden Rathäusern gegeben.

Christina Kurz sei für die Bürger über die vielen Jahre immer die erste Ansprechpartnerin gewesen und habe viele positive Entwicklungen für Untergröningen mitgestaltet. Sie arbeitete nach ihrer