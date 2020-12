Über 100 Teilnehmer bei Gmünder Demo

Demonstrationszug von "Querdenken" und "Ruf der Trommeln" am Samstagnachmittag in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Ersten Informationen der Polizei zufolge nahmen zwischen 130 und 150 Personen am Demonstrationszug des Vereins "Ruf der Trommeln" in Schwäbisch Gmünd teil. Aufgerufen hatten dazu unter anderem auch die "Querdenken"-Bewegungen aus Schwäbisch Gmünd und Schorndorf. "Ruf der Trommeln" protestiert eigenen Angaben zufolge, wie auch die verschiedenen "Querdenken"-Bewegungen, gegen eine Einschränkung der Grundrechte durch das Infektionsschutzgesetz. Der Verlauf des Protestzugs war bislang friedlich, so Polizei. Die Menschen bewegten sich vom Schotterplatz hinter dem Bahnhof über die Baldungskreuzung