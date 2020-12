Zu viel Personal im Rathaus?

Rosenberg. Stimmen werden laut in der Bevölkerung, dass das Rosenberger Rathaus übersetzt sei. Meinungen wie „Aufgeblasener Wasserkopf“, „Übergroße Verwaltung“ machen die Runde. Bürgermeister Tobias Schneider bezog dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung Stellung. „Ja, wir sind mehr an Köpfen, aber die Stellenzahl ist gleich geblieben.“ Eine Mitarbeiterin habe die Stundenzahl reduziert, dafür sei mit der entsprechenden Prozentzahl eine weitere Kraft eingestellt worden, die aber auch noch zusätzliche Aufgaben übernehme, wie etwa das Schulsekretariat der Karl-Stirner-Schule.