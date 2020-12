Kehrt Jordan Brown pünktlich aus London zurück?

Fußball, Regionalliga Nach neun Tagen Pause: Der VfR Aalen startet an diesem Montag in die Vorbereitung.

Exakt 21 Tage liegen zwischen dem letzten Spiel im Jahr 2020 – dem 2:0 bei Kickers Offenbach – und der Auftaktpartie beim FC Gießen am 9. Januar (Anpfiff: 14 Uhr). Noch nie zuvor hatte der VfR Aalen eine so kurze Winterpause. Bereits an diesem Montag erwartet Trainer Roland Seitz seine Profis zum Start in die Vorbereitung für die Restsaison in der Regionalliga Südwest. Los geht’s um 10 Uhr.

Zwei Einheiten am Montag. Zwei Einheiten am Dienstag. Und eine am Mittwoch. Selbst die kurze Phase bis zum 9. Januar wird noch einmal unterbrochen. „Die Spieler bekommen zum Jahreswechsel vom 31. Dezember bis 2. Januar noch einmal