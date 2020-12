Hühner vor bürokratische Hürden

Genehmigungsverfahren Wie aufwendig die Genehmigung eines mobilen Hühnerstalls ist, erfährt gerade die Familie Sorg in Hüttlingen. 40 Hennen und ein Han leben in einem umgebauten Bauwagen.

Hüttlingen

Seit Anfang August steht er nun und fällt sofort ins Auge: der mobile Hühnerstall der Familie Sorg auf deren Grundstück an der Goldshöfer Straße gegenüber dem Gewerbegebiet Bolzensteig. 40 Hennen und ein Hahn leben dort in einem umgebauten ehemaligen Bauwagen und dem umliegenden eingezäunten Freigelände.

Auf die Idee zum eigenen Hühnerstall war Sohn Simon gekommen, der in seiner Freizeit regelmäßig bei einem verwandten Landwirt auf dessen Hof in Onatsfeld mithilft und sich sehr für Hühnerhaltung interessiert. So hatte die Familie einen ehemaligen Bauwagen gekauft und diesen über den Sommer eigenhändig zu einem Hühnerstall