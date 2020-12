Auf gar keinen Fall auf dem Balkon böllern

Schwäbisch Gmünd

Die Feuerwehr ist an Silvester stets in höchster Alarmbereitschaft. Doch dieses Jahr darf wegen Corona keine Pyrotechnik verkauft werden, das Zünden von Feuerwerkskörpern im öffentlichen Raum ist verboten. Gmünds Kommandant Uwe Schubert erzählt im Interview, was er davon hält und warum er fürchtet, wegen der Coronaverordnung in Zukunft Feuerwehrmitglieder zu verlieren.

Sind Sie froh, dass dieses Jahr vor Silvester keine Raketen und Böller verkauft werden dürfen?

Uwe Schubert: Aus brandschutztechnischer Sicht bin ich froh, dass der Verkauf verboten ist. In den vergangenen