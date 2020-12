Kösinger Krippenspiel erstmals im Stall

Neresheim-Kösingen

Das Krippenspiel in Kösingen hat Tradition. So war schnell klar, dass es selbst im Corona-Jahr nicht ausfallen darf. Üblicherweise findet es nachmittags am 24. Dezember in der St. Sola Kirche statt. In diesem Jahr wurde das Krippenspiel zwar auch am Heiligen Abend aufgeführt; aber an einem anderen Ort: im Hof von Gustav Kohler.

Die Bühne für das gut besuchte und besondere Krippenspiel war in einem Stallgebäude Gustav Kohlers aufgebaut und die Besucher konnten von draußen zusehen. Die Corona-Regeln wurden eingehalten.

Mit weihnachtlicher Musik

Für musikalische Umrahmung sorgten die Musiker des Heimatvereins Kösingen