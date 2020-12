Danke, lieber Erzengel Dr. Gabriel – und ade!

Mit Castor – meinem Krebs – und mir, das ist für mich wie Schach. Wir, mein bösartiger Begleiter und ich, haben uns jetzt nach drei knallhart umkämpften OP-Partien zunächst auf ein Remis geeinigt. Ich bin aktuell krebsfrei. Castor hat sich irgendwo unter seiner Tarnkappe verkrochen. Ich verzichte derweil auf weitere fiese Chemo-Attacken, deren beißenden Geschmack ich jetzt noch oft im Mund schmecke – wie auch den von Nitro und anderem ekeligen Zeugs ...

So ein überraschendes Remis – das ist gar nicht so übel. Denn Castor führte die weißen Steine, ich die schwarzen; er war also im Vorteil. Jetzt eröffne ich mit