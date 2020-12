Das Leben im hohen Norden fotografiert

Ausstellung In einem Schaufenster mitten in Westhausen präsentiert Linda Margarete Müller einige kunstvolle Fotos von ihrer Reise in den hohen Norden Europas.

Westhausen

Sápmi: So nennt Fotografin Linda Margarete Müller ihre aktuelle Ausstellung, die sie in den letzten Tagen des Jahres in der Deutschordenstraße 9 in Westhausen präsentiert. Sowohl der Ausstellungsort als auch die Motive sind etwas ganz Besonderes: In einer Schaufensterausstellung zeigt die Fotodesignerin und Bildjournalistin eine Reihe ihrer kunstvollen Fotografien über das Volk der Samen. Dort war Müller auf einer Reise in den hohen Norden Europas zu Gast.

„In herausfordernden Zeiten wie diesen sind wir aufgefordert, neu zu denken, alternative Wege zu suchen, sich selbst neu zu erfinden“, erklärt die Fotografin.