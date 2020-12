Was FC Bayern-Fans ins Rollen bringen

Ehrenamt Mehr als 32 000 Euro hat der Essinger Club in den vergangenen zehn Jahren gespendet. Wer bereits vom Engagement der Fußballfans profitiert hat und was der Club noch plant.

Essingen

Für den FC Bayern München-Fanclub in Essingen ist Fußball die schönste Nebensache der Welt. Doch neben der Begeisterung für das rollende Leder unterstützt der Verein regelmäßig Projekte, die Kindern und Jugendlichen in Essingen zugutekommen. „Wir sind nicht nur FC-Bayern-Fans, sondern wir engagieren uns auch im Ort“, sagt Matthias Miske. Über 32 000 Euro habe der Club in den vergangenen zehn Jahren gespendet, so der Vorsitzende.

Im Sommer 2019 erbrachte eine große Schrottsammlung für die damals dreijährige Mara aus Lauterburg stolze 26 000 Euro. Mit dieser Spendenaktion sollte dem kleinen Mädchen, das am