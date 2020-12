Die letzte Ruhe ist ein Stück Heimatgeschichte

Friedhöfe In Oberkochen gibt es zwei konfessionelle und einen kommunalen Friedhof. Ein Blick in die Historie.

Oberkochen. Wie kommt es, dass eine kleine Stadt wie Oberkochen mit etwa 8000 Einwohnern drei Friedhöfe hat? Dass es neben dem kommunalen auch einen katholischen und einen evangelischen Friedhof gibt, ist ist eng vernetzt mit der Geschichte der beiden Kirchengemeinden. Wie der verstorbene Lokalhistoriker Dietrich Bantel herausgefunden hat, soll es in Oberkochen ursprünglich sogar sechs Friedhöfe gegeben haben. Drei sind aufgelöst und drei werden noch für die letzte Ruhe genützt: der katholische Friedhof an der Bahnlinie, der evangelische an der Katzenbachstraße und der kommunale Friedhof an der Kapellensteige unterhalb des Neubaugebiets