Neues Wohnen in Hüttlingen

Hüttlingen

Nach langen Diskussionen im Gemeinderat und in der Bevölkerung kann auf der Freifläche im Erlenweg nach Beschluss des Hüttlinger Gemeinderats gebaut werden. Die Garber Haus GmbH wird dort in einem ersten Bauabschnitt zwei Mehrfamilienhäuser erstellen. Ein drittes Haus wird dann im Anschluss am Seitsberger Weg gebaut.

„Wir werden mit den Bauarbeiten für die beiden Häuser am Erlenweg im April oder Anfang Mai beginnen“, sagt Architekt Dieter Garber, Geschäftsführer der Garber-Gruppe. Geplant sind hier 16 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und mit Wohnflächen zwischen rund 60