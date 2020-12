Das macht einfach glücklich

Ulrike Wilpert über einen Ausnahmerekord in einem Ausnahmejahr

Einen Tag und ein paar Stunden noch. Dann gehört dieses für Viele wegen eines neuen Virus schicksalhaft gewordene Jahr der Vergangenheit an. Ein Jahr im Ausnahmezustand. Leben auf Distanz, AHA-Regeln, Homeoffice ... Ein Jahr, in dem wir alle gemeinsam um unsere Gesundheit und um die unserer Lieben, Bekannten, Verwandten und Nachbarn gebangt haben wie unsere Generation es nie zuvor erleben musste. Mit vielen von uns hat es etwas gemacht, dieses Jahr. Doch bei all den negativen Erfahrungen stimmt eines positiv: Die Zahl derer, die sich solidarisch zeigen mit den Schwachen, Älteren und Kranken der Gesellschaft ist nicht nur beeindruckend,