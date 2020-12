Vier Jahre und zehn Monate wegen Raub und Hehlerei

Ellwangen. Am Mittwoch wurde nach acht Verhandlungstagen ein Urteil gesprochen gegen den 25-Jährigen aus dem Kosovo, der wegen verschiedener Gewalttaten angeklagt war. Im Lauf des Prozesses war das Verfahren in mehreren Anklagepunkten mangels Beweisen eingestellt worden. Der Einbruch in Eigenzell, von dem das Diebesgut stammte, das beim Angeklagten gefunden worden war, der versuchte Überfall auf einen Penny-Markt in Essingen und auch der Überfall auf die Filiale der VR-Bank in Jagstzell war dem Angeklagten nicht sicher zuzuschreiben.

Am Mittwoch überraschte der Verteidiger das Gericht noch mit einer weiteren Erklärung