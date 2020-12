Wein und Kulinarik mitten in Essingen

Genussraum Was Angelika Schönherr mit ihrem Team in einem Leerstand neben der Bushaltestelle „Ritter“ plant. 80 Prozent der angebotenen Weine kommen aus Deutschland.

Essingen

Noch hängen Kabel von den Decke und Rohre ziehen sich gut sichtbar am Beton entlang. Doch bis zu Eröffnung soll es nicht mehr lange dauern, wenn es nach Angelika Schönherr und ihrem Team geht. In Essingens Zentrum plant die Unternehmerin einen Genussraum, in dem man Wein verkosten kann – doch das ist nicht alles.

Schönherr steht mit Sohn Eric und Eventmanagerin Manuela Kiener-Sauter im Rohbau und betrachtet einen Plan. Im Sommer 2020 hat sich Schönherr, die rund 15 Jahre Erfahrung in der Welt des Weins hat, für ein leer stehendes Gebäude in der Essinger Schulstraße beworben. Dank eines Hinweises von Kiener-Sauter sei sie